Vanlı Boksör Ahmet Pekel Avrupa üçüncüsü…

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks sporcusu Ahmet Pekel, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda mücadele eden Ahmet Pekel, İspanya, Moldovya, Romanyalı rakiplerini eledikten sonra, finalde ise İngiltereli rakibine yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Boks Federasyon yetkililerinin geleceğin Avrupa Şampiyonu olarak gördüğü Ahmet Pekel’in başarısı Van’da da sevinçle karşılandı. Van’da son yıllarda birçok farklı branşta elde edilen başarılar spor camiası ve Van kamuoyu tarafından tebrik ve takdir toplamaya devam ediyor. Başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Vanlı boksörler Bulgaristan’ın Sofya şehrinde 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ‘Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Milli Takım adına 54 kiloda ay yıldızlı forma ile ringe çıkan sporcumuz Ahmet Tekel İspanya, Moldovya ve Romanyalı rakiplerini yenerek bronz madalyaya uzandı ve Avrupa üçüncüsü oldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Sporcumuz Ahmet Pekel 54kg’da Avrupa üçüncüsü oldu.

İlimiz adına oldukça kıymetli olan bu başarı, Göğsümüzü kabartan bizleri gururlandıran bir sonuçtur ve bu başarısından dolayı sporcumuz Ahmet Pekel’i, kurumumuz ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörümüz olan Ayhan Öz’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 10 gün boyunca devam eden Gençler Avrupa Boks Şampiyonası sonucu Van’a 1 Avrupa üçüncülüğü ile dönmeyi başardıkları için mutlu olduklarını belirten, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, “Türkiye Milli Boks Takımı adına 25 sporcumuzun katılım sağladığı şampiyonaya bizlerde ilimizden Ülkemizi temsilen 1 bayan ve 1 erkek sporcumuz ile katılım sağladık.

İspanya, Moldovya, Romanyalı rakiplerini mağlup eden ve son müsabakasında ise İngiltereli rakibine mağlup olan sporcumuz Ahmet Pekel zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda, Ülkemize 54 kiloda bronz madalya ile Avrupa üçüncülüğü kazandırdı. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın sağlandığı böylesi zorlu müsabakalarda ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu etti. Kazandığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor onunla gurur duyuyoruz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik be Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.