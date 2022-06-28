Van’ın erkek ve kız voleybol takımları yarı finale yükseldi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) çeyrek final voleybol müsabakalarında Van’ın kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

SPOR 28.06.2022, 15:43
Van’ın erkek ve kız voleybol takımları yarı finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 faaliyet programında yer alan ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda düzenlenen müsabakalara; Ağrı, Iğdır, Bitlis, Batman, Van, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Elazığ, Kars, Mardin, Adıyaman ve Tunceli’den 336 sporcu katıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Kız-Erkek Voleybol Müsabakalarında; Van’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı rakipleri olan Malatya, Iğdır ve Adıyaman illerini mağlup edip grubunda lider olarak birincilik kupasının sahibi olurken, kız voleybol takımı ise karşılaştığı Tunceli ve Muş illerini mağlup edip final maçında ise Diyarbakır Voleybol Takımına 3-2'lik bir skorla mağlup olarak grup ikinciliği kupasının sahibi oldu.

Kız ve erkek takımları, 28 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Karabük’te düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Erkek-Kız Yarı Final Müsabakalarında Van’ı temsil etme hakkı elde etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Van’da 16 ilden 336 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları yapıldığını belirterek, “Müdürlüğümüz erkek takımı grup birincisi olurken, kız takımımız ise grup ikinciliği ile yapılacak olan ANALİG Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandılar. İlimiz adına erkekler ve kızlar kategorisinde kazandıkları grup birinciliği ve grup ikinciliği başarılarından dolayı tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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