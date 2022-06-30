Van’da “Yaz Spor Okulları” açılış programı düzenlendi

Van’da okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Yaz Spor Okulları'nın açılışı için Nur Tatar Spor Salonunda bir program düzenlendi. Program, halk oyunları ve tekvando gösterisiyle başladı.

“Spora ve sporcuya tam destek vereceğiz”

Programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, amaçlarının spor kültürüne katkı sağlamak olduğunu belirtti. Her çocuğun bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlayacaklarını ifade eden Vali Balcı, “Burada sporun tohumlarını atmış olacağız. Bunun yanında da spor alt yapısına katkı sağlayacağız. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Hemen hemen her okulun voleybol ve basketbol sahalarını yapacağız. Ayrıca valilik ve belediye imkanlarıyla okullara halı sahalar yapacağız. Yüzme havuzu ve kapalı spor sahası olamayan ilçemiz kalmayacak. Spora ve sporcuya tam destek vereceğiz” dedi.

Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin işlerini kolaylaştırmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Balcı, “Sporseverlere, spor yapmak isteyenlere tam destek vereceğiz. Akademik anlamda başarılı olmak elbette önemli ama sporun bir dalıyla uğraşılması lazım. Öte yandan bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmanız lazım. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.

Program sonunda Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporculara malzeme desteği verildi.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.