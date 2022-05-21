Van’da tırmanış şampiyonası renkli görüntülerle başladı
Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl kentte düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası renkli görüntülerle başladı.
Türkiye’nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi, Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkında düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 24 kentten yaklaşık 400 sporcu katıldı.
Festival havasında geçen şampiyonada Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden de 16 sporcu Van için mücadele ediyor.İHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|70
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Antalyaspor
|38
|59
|7. Beşiktaş
|38
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Sivasspor
|38
|54
|10. Kasımpaşa
|38
|53
|11. Adana Demirspor
|37
|52
|12. Galatasaray
|38
|52
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|37
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Bursaspor
|36
|44
|17. Kocaelispor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22