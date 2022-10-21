Van’da POMEM için ücretsiz hazırlık kursu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz hazırlık kursu düzenleniyor.

SPOR 21.10.2022, 14:21
Van’da POMEM için ücretsiz hazırlık kursu

Van’da spora ve sporcuya yönelik çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi; polis, astsubay, subay ve bekçi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençlere de ücretsiz kurs imkânı sağlıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Anadolu İMKB Fen Lisesi spor salonunda alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan POMEM kurslarında, gençlere programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunulacak.

Haftanın 4 günü akşam saatlerinde verilecek ücretsiz kurstan yararlanmak isteyen adayların 0538 515 9340 numaralı hattan bilgi alabileceği belirtildi.

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