Van’da ‘İlkokullarda Spor Dalı Eğitim Projesi’ başladı

Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor tesisleri ve okulların spor salonu ve spor alanlarında yapılan ve yapılacak eğitimlerde çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 65 antrenörün görev yapacağı projede, ilk etapta merkez ilçelerden 25 okuldan toplam 2 bin öğrenciye atletizm, badminton, basketbol, boks, bocce, cimnastik, dart, eskrim, futbol, futsal, güreş, hentbol, judo, karate, kickboks, masa tenisi, muaythai, okçuluk, satranç, taekwondo, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 23 spor dalında eğitimler verilecek.

“İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi” projesinin Van’da yaklaşık 20 okulda uygulanmaya başlandığını belirten Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Çocuklarımıza fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda hayata geçilen proje bünyesinde antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerimize başladık. İlkokulda okuyan her bir öğrencimizin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması, öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi en büyük hedeflerimizden biridir.

Bizlerde yıl boyunca devam edecek projede okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimiz ile bir araya geleceğiz. Çalışmalarını yerinde inceleyerek gelişimlerini yakından takip edeceğiz. İnşallah bu proje sayesinde yeni yetenekler de keşfedilerek ülke sporuna büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde birçok spor projesi ile birlikte bu projemizin de hayata geçmesinde bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Ozan Balcı’ya ve bu projenin sahadaki mimarları olan değerli antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.