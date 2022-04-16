Van’da ANALİG tenis grup müsabakaları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis Grup müsabakaları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İpekyolu Spor Kompleksinde bulunan tenis kortlarında yapılan açılış seremonisi ile başladı.
Ağrı, Van, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kars, Iğdır, Malatya ve Tunceli’den gelen sporcu, antrenör ve takım yöneticileri ilk olarak, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bir araya gelerek, İl Müdürü Nevzat İnanç başkanlığında yapılan teknik toplantının ardından takımlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van’ın tarihi, turistlik ve kültürel mekânları gezdirildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyetleri kapsamında düzenlenen Tenis Grup Müsabakaları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Spor Kompleksi Tenis Kortlarında başladı. Müsabakalarda 9 ilden 8 erkek 8 kız olmak üzere toplam 16 takımda 66 sporcu mücadele ediyor. 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında devam edecek müsabakalarda dereceye giren takımlar 16 Haziran’da Şırnak ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.
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