Van’da Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları, 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kars, Iğdır, Malatya ve Tunceli illerinden toplam 85 sporcu, 25 idareci ve antrenör katıldı. Üç gün boyunca süren rekabetin sonunda dereceye giren takımların belirlenmesinin ardından grup müsabakaları sona erdi



Müsabakalar sonrasında erkekler ve bayanlar olmak üzere toplam 6 grupta mücadele edildi. Erkekler A grubunda Iğdır, B Grubunda Malatya birinci olarak bir üst tura çıkmayı başarırken, Bayanlar kategorisi A Grubunda Iğdır, B Grubunda ise Tunceli birinci gelerek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.