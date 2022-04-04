Van YYÜ’de basketbol müsabakaları başladı

Üniversiteler Arası 1. Lig Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

SPOR 04.04.2022, 16:55
Van YYÜ’de basketbol müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Van YYÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Üniversiteler Arası 1. Lig Basketbol Grup Birinciliği Müsabakaları’ başladı. Üçü kadın, yedisi erkek olmak üzere toplam on takım ve 130 sporcunun mücadele edeceği basketbol turnuvasında Van YYÜ,  bölgedeki sekiz ilin sporcularını ağırlıyor. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin açılış konuşmalarıyla devam etti.

Turnuvada emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak söze başlayan Rektör Şevli, “Üniversiteler arasında düzenlenen basketbol turnuvasına Erzurum, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Siirt, Malatya ve Şanlıurfa’dan birçok sporcunun ve antrenörün iştirak ettiğini görüyoruz. Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ve komşu illerimizin sporcularını ağırlamaktan son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Spor faaliyetlerinde hem kendi öğrencilerimize hem de bölgemiz öğrencilerine her türlü desteği vermeye hazırız.

Spor ciddiyet ve özveri gerektiren bir alandır. Bugün gerçekleşen turnuvada centilmence ve hoşgörü ile oynanan maçlar görmeyi umut ediyoruz. Hak edenin kazandığı bir turnuva olmasını diliyor, hepinizi selamlıyorum” dedi. Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek ise yaptığı konuşmasında, “Sporcular için böyle müsabakalar çok önemlidir. Maçları kazansanız da kaybetseniz de bu turnuvadan tecrübe ile ayrılacaksınız” diyerek sporcuların sosyal alandaki sportif faaliyetlerini artırmaları gerektiğini ifade etti. 8 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek olan Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası 1. Lig Basketbol Grup Birinciliği açılış maçı Harran Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erkek Basketbol Takımlarının karşılaşmasıyla ve 62-46 skorla Van YYÜ galibiyetiyle sonuçlandı.

Açılış maçını izleyenler arasında Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu temsilcisi Münir Kurudirek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Selçuk, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Vedat Atay ve Halkla İlişkiler Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Esin Akarsu Orunç, öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci yer aldı.

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