Van Valisi Bilmez, Vanspor’a üye oldu!

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vanspor Futbol Kulübü yönetimiyle bir araya geldi. Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü tesislerini de gezen Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, Kulüp Başkanı Mehmet Avcı’dan bilgi aldı. Vali Bilmez, Vanspor Kulübü'ne de üye oldu.