Van'ın sultanları şampiyon oldu

Van'da oynanan kadınlar voleybol turnuvası Van'ın Sultanları Takımı ile Filenin Yıldızları arasında oynanan final maçı ile son buldu.

SPOR 10.01.2022, 08:43 10.01.2022, 08:51
Van'ın sultanları şampiyon oldu

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kadınlar voleybol turnuvası final müsabakası final maçı ile sona erdi. 16 yaş ve üzeri 28 takımın mücadele ettiği müsabakalarda finale 3 takım kaldı.

İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda Van'ın Sultanları Takımı ile Filenin Yıldızları arasında oynanan final maçında Van'ın Sultanları Takımı 1., Filenin Yıldızları Takımı 2., Xaçort Team Takımı ise 3. oldu.

Final maçını, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Müdürü Mustafa Şamil Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İlçe Kurum Amirleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye Birim Müdürleri birlikte izledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, turnuvaya katılan tüm kadın sporcuları tebrik ederek, "Sporun hayatımızdaki önemi yadsınamaz bir gerçek. Bu tarz sportif faaliyetlerle ilçemizde her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmak istiyoruz. Sporun her branşında faaliyetlerimiz devam ediyor. Ben turnuva boyunca tüm takımların güzel bir oyun çıkardığını düşünüyorum. Sporda yenmekte var yenilmekte.

Önemli olan birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve eğlenceli vakit geçirebilmek. İlerleyen günlerde sportif aktiviteleri toplumun her kesimini kapsayacak şekilde arttırmayı planlıyoruz. Bu vesile ile turnuvada emeği geçen eğitmenlere ve turnuvaya katılan kadın sporcularımıza teşekkür ediyorum. Final oynayan takımlarımızı da ayıca tebrik ediyorum" dedi.

Turnuvanın sonunda şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, turnuvayı ikinci olarak bitiren takıma madalya ve kupayı İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, üçüncü olan takıma da İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular takdim etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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