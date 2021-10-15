Van'ı BAL'da temsil edecek takımların fikstürü belli oldu

Van'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Takımı ile Van Yolspor Takımı'nın fikstürü belli oldu.

SPOR 15.10.2021, 10:04
Van'ı BAL'da temsil edecek takımların fikstürü belli oldu

2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de Van'ı temsil eden takımların grubunda fikstür belli oldu.

Van'ı BAL'da temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Takımı ile Van Yolspor Takımı'nın grubunda; Kurtalanspor, Güroymakspor, Van Yolspor, Şırnak İdman Yurdu, Yüksekova Belediyespor, 1960 Belediyespor, Bitlis Özgüzelderespor, Cizre Serhatspor ve Hakkarigücü takımları yer alıyor. Van ekipleri sezon içinde idmanlarını sürdürürken, maç hazırlıkları da devam ediyor.

Vanlı taraftarlar ise iki takıma da başarılar dileyerek, TFF 3. Lig yolunda şanslı olduklarını yorumladı.bölgegazetesivan

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Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1