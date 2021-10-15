Van'ı BAL'da temsil edecek takımların fikstürü belli oldu

2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de Van'ı temsil eden takımların grubunda fikstür belli oldu.

Van'ı BAL'da temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Takımı ile Van Yolspor Takımı'nın grubunda; Kurtalanspor, Güroymakspor, Van Yolspor, Şırnak İdman Yurdu, Yüksekova Belediyespor, 1960 Belediyespor, Bitlis Özgüzelderespor, Cizre Serhatspor ve Hakkarigücü takımları yer alıyor. Van ekipleri sezon içinde idmanlarını sürdürürken, maç hazırlıkları da devam ediyor.

Vanlı taraftarlar ise iki takıma da başarılar dileyerek, TFF 3. Lig yolunda şanslı olduklarını yorumladı.bölgegazetesivan