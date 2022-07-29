Van Gölü için pedal çevirecekler

Van Gölü havzasının değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi, 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivalini düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi, göle kıyısı olan çevre belediyelerin destekleri Van Gölü Aktivistleri Derneğinin işbirliğiyle 8 gün sürecek olan festivalle katılımcılar Van Gölünün etrafını pedallayacak.

Her günü Van Gölünün ayrı bir noktasında gerçekleştirilecek olan festival, Van Kalesi Atatürk Kültür Parkında yapılacak olan çadırlı kampla start alacak. Sağlık koşulları elverişli olan herkesin bisikletiyle katılabileceği festivalde sırasıyla Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye, Tuşba ilçeleri gezilecek. 500 kilometrelik yol ağında bisikletli gruplara sağlık, güvenlik ve teknik anlamda destek verilecek. Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Ahlat, Erciş ve Tuşba sahillerinde kamp alanları oluşturulacak. Festival boyunca da katılımcılara sıcak ve soğuk yemek ve içecekler ikram edilecektir.

Bölgegazetesi