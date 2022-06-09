Futbolda güzel başarılara imza atan Van Gençlikspor Türkiye Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek. Bu çerçevede 07-10 Haziran tarihlerinde Ağrı ilinde oynanacak olan Türkiye Şampiyonasında Van'ı temsil edecek olan Van Genclikspor Futbol Takımı, son çalışmalarını tamamlayıp Ağrı'ya gitti. Van Gençlikspor, grubunda bulunan Artvin, Iğdır, Ardahan takımlarıyla final için mücadele edecek.

"VAN'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Van Gençlikspor Genel Koordinatörü Bengin Çakay, "Ağrı'da oynanacak olan Türkiye Şampiyonasında tek hedefimiz en iyi dereceyi yakalamaktır. Bunun için çok çalıştık ve çok iyi hazırlandık. Sporcularımızın yeteneklerine inanıyoruz. Ağrı'da şampiyon olarak döneceğimize inanıyorum. Konaklama yol ve sporcuların bütün ihtiyaçlarını karşılayan Gençlikspor İl Müdürümüz Arif Özsoy ve velilerimize, sporcularımız adına çok teşekkür ediyoruz. Antrenör ve hocalarımızda turnuvaya çok motive oldular. Van'da namağlup şampiyon olan takımımız, ilimizi Türkiye şampiyonasında da en iyi şekilde temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi