Van'da ödüllü halk koşusu düzenleniyor

Van’ın Başkale ilçesinde ilk kez “1. Başkale Halk Koşusu” adı altında ödüllü koşu yarışması düzenleniyor.

Geleneksel hale gelmesi planlanan etkinlik Başkale ilçe belediyesi tarafından organize ediliyor.

NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkale ilçe belediyesi programla ilgili açıklama yaptı.

Belediyenin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, koşu etkinliği 14 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de start alacak.

Katılımcılar ilçe merkezinde belirlenen güzergahta 3 kilometre koşacak.

KİMLER KATILABİLİYOR?

Koşu yarışmasına, 18-50 yaş arasında olan kadın ve erkekler katılabilecek.

Koşu için iki kategori oluşturuldu.

18-35 yaş grubunda olanlar ile 35-50 yaş grubunda olanlar ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yarışmadan bir gün önce 13 Mayıs Cuma günü saat 10.00-17.00 arasında Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde katılımcılara göğüs numaraları verilecek.

PARA ÖDÜLÜ

Koşu finalinde dereceye girenler 18-35 ve 35-50 yaş gruplarına göre belirlenecek.

18-35 yaş arasında olanlardan birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL, dördüncüye de bin TL para ödülü verilecek.

35-50 yaş grubunda da koşu yarışmasında birinci 2 bin TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü bin TL, dördüncü de 750 TL para ödülü alacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koşu için başvurular 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvuru yapılacak yer ise, Başkale ilçe belediyesi hizmet binasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.

Prestij gazetesi