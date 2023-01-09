Van'da derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı.

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında üstünlüğüyle sona eren maçın ardından dondurucu soğuğa rağmen sevinç gösterisi yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının başarısını kutladı. Polis ekiplerinin de muhtemel bir olaya karşı geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.İHA-AA