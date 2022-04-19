Van'da antrenörlere yönelik eğitim programı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tekin Perihan'ın adının verildiği kursa, çok sayıda antrenör adayı katılım sağladı. 10 gün boyunca Van'da devam edecek olan kursta, antrenör adaylarına, Futbol Grassroots C Antrenör Eğitimleri verilecek. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan TÜFAD Van Şube Başkanı Mehmet Tuğrul, "TFF-TÜFAD İşbirliğiyle 18-27 Nisan 2022 tarihleri arasında ilimize bağlı bölge antrenör adaylarına futbol Grassroots C Antrenör Eğitim Programını bugün itibari ile başlattık.

Kursumuzun ismini Van'ın tanınan ailelerinden, sporcu kimliği ile de bilinen kısa zaman önce kaybettiğimiz çok değerli abimiz Tekin Perihan olarak yaptık. Hep anılarımızda beynimizde yaşayacak olan abimizin ismini yaşatmamız bizleri çok mutlu etmiştir. 10 günlük süre içerisinde Futbol Federasyonu'nun göndermiş olduğu hocalarımızla birlikte kursumuza ilimiz ve bölgemizin katılımı ile birlikte İstanbul ve Samsun ve Şanlıurfa gibi farklı illerden de katılım sağlanmıştır. Kursumuzu hayırlısıyla kazasız belasız bitirmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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