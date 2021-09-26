Van Büyükşehir'in futbol çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesindeki takımlar 2021-2022 sezonu öncesi antrenmanlara başladı.

SPOR 26.09.2021, 08:07
Van Büyükşehir'in futbol çalışmaları başladı

Bünyesinde bulundurduğu birçok farklı branşla spor da önemli yol kat eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu doğrultuda projelerine devam ediyor. Voleybol, basketbol, tekvando, dağcılık, atletizm ve futbol gibi farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni kurduğu amatör futbol takımıyla da 2021-2021 sezonuna hazırlanıyor. Tamamı kendi öz kaynaklarından oluşan amatör futbol takımının yanı sıra U14-15-16-17 ve 18 yaş grubuyla da yeni sezon hazırlıklarına başlayan spor kulübünü, antrenörler Fevzi Dargın, Ferhat Demir, Ayhan Emre Öztürk, Engin Kürekçi ve Baran Öner çalıştıracak.

Yeni sezonun hazırlıkları hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, oluşturdukları takımlarla kent futboluna önemli bir katkı vereceklerini söyledi. Takımlara ve teknik kadroya güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Başkan Sevinç, “Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kurulan spor kulübümüz ile birçok farklı kulvarda yer alıyoruz. Birbirinden yetenekli gençlerimiz, alanında deneyimli hocalarımızla sportif faaliyetlerini sürdürüyorlar. Futbolda iyi takımlar kurduk. İnşallah yeni sezona hazır bir şekilde başlayacağız. Takımlarımıza güvenimiz tam. Diğer branşlarda sergilediğimiz başarıyı inşallah futbol alanında da başaracağız. Sayın valimiz ve genel sekreterimizin sunduğu desteklerle spor kulübümüz, alt yapılara önem veren alt yapısıyla adından bahsettiren bir kulüp olacak. Biz geçlerimizin fırsat başarıyı yakalamaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

#van büyükşehir belediyesi #Fatih Sevinç
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