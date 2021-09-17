Van Büyükşehir belediyesinden bisiklet turu

Van Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle bisiklet turu etkinliği düzenleyecek.

SPOR 17.09.2021, 11:32
Van Büyükşehir belediyesinden bisiklet turu

Bisikletin günlük hayatta daha çok kullanılması ve teşviki amacıyla Büyükşehir Belediyesi bisiklet turu etkinliği düzenliyor. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan etkinlik 22 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da Eski Emniyet Kavşağından başlayacak. Yaklaşık 3 kilometre sürecek olan bisiklet turu Atatürk Kültür Parkına bitecek. Bisiklet turu etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar kendi bisikletleriyle katılabilecek.

Kaynak: İHA

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