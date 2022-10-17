Van Büyükşehir Belediyesi Silopi maçından galibiyetle ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı yeni sezonun ikinci maçında Silopi Gelişim Faaliyetleri Kadın Voleybol takımını ağırladı. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Spor Salonunda gerçekleşen maça, kırmızı siyahlılar 3 puan parolasıyla çıktı. İlk seti 25-18 alan kırmızı siyahlılar, ikinci seti 28-26 ve üçüncü seti ise 25-18'lik skorlarla alarak 3 puanın sahibi oldu.