Van Beşiktaşlılar Derneği yeni yönetimi belli oldu

Van Beşiktaşlılar Derneği (VBD) 2. Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede yeni yönetim ve başkan belli oldu.

Beşiktaşlılar Derneği binasında gerçekleşen kongrede; Divan Başkanlığı; Servet Aktaş, Anıl Gökhan Yılmaz ve Ezgi Çicekdal tarafından yapıldı. Dernek üyelerinin çoğunluğunun katılım sağladı kongre tek liste halinde yapıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Derneğin Kurucu Başkanı Abdulgani Aslan, geçmiş dönemde yönetimde yer alan kurul üyellerine teşekkür etti. Aslan şöyle konuştu: "Yönetime yeni giren yönetim kurulu üyelerime de başarılar dilerim. Ayrıca bugün katılımda bulunan bizi yanlız bırakmayan dernek üyelerimize de ayrıca teşekkür ederim. Camiamız ve Van için hayırlısı olmasını temenni ederim. Her geçen gün daha da büyüyen Van Beşiktaş Taraftarlar Derneği ailesini takip etmeye devam edin."

İŞTE SEÇİLEN YENİ YÖNETİM

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Diyadin Behçet, Yiğit Sargun Aktaş, Servet Aktaş, Abdulgani Aslan, Ömer Akgül, Ali Armağan Yenice, Emrullah Behçet.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mürsel Abi, Anıl Gürkan Yılmaz, Metin Sıralı, Servet Saki, Ercan Yiğit.

Denetim Kurulu Asil: İsmet Yeşilöz, Ümit Demir ve Yunus Emre Acar.

Denetim Kurulu Yedek: Ezgi Çicekdal, Aykut Algaç, Esra Şen.