Van'a yeni bir spor kompleksi daha
Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçede yapılacak çok amaçlı kapalı spor salonu alanda incelemelerde bulundu.
SPOR 30.06.2021, 16:10
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