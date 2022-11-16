Van 1. Amatör'de kıyasıya mücadele…

Van 1. Amatör kümede geride kalan 6 haftalık maraton sonunda A grubunda 15 puanlı Gürpınar Belediyespor, B grubunda ise 18 puanlı İpekyolu Belediyespor liderliğini sürdürdü. Her hafta sonu İŞGEM, sanayi ve ilçe takımlarının sahalarında oynanan karşılaşmalar, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, maçlar bu hafta da bol gollü sonuçlarla tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı liglerde futbol müsabakaları oynanmaya devam ederken, bu bağlamda Van 1. Amatör Futbol müsabakalarında altıncı hafta maçları geride kaldı.

GÜRPINAR A GRUBUNDA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Van 1. Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda bulunan Gürpınar Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Erciş Örenespor'a 1-0 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. Gürpınar temsilcisi, haftayı mağlubiyetle kapatmasına rağmen, 15 puanla liderlik koltuğundaki yerinde kaldı. Konuk ettiği Van Yolspor'u 4-0 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor 13 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, haftayı galibiyetle kapatan Erciş Örenespor ise 12 puanla üçüncü sırada yer aldı. Karşılaştığı Özalp Gençlikspor'u 6-2 mağlup eden Altay Eğitim Kültürspor, 9 puanla dördüncü sırada yer alırken, Özalp temsilcisi ise, 8 puanla beşinci sıraya geriledi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Van Yolspor, 4 puanla altıncı sırada yer alırken, konuk ettiği Van Özel Hürriyet Eğitim Kurumları'nı 6-1 gibi net bir skorla mağlup eden Van Kartalspor ise, 3 puanla yedinci sırada yer adı. Oynadığı 6 maçta da puan alamayan Van Özel Hürriyet Eğitim Kurumları 0 puanla son sırada yer aldı.

İPEKYOLU B GRUBUNDA 6'DA 6 YAPTI

Van 1. Amatör Küme B Grubunda liderlik koltuğunda bulunan İpekyolu Belediye Gençlikspor, konuk olduğu Van Gençlikspor'u 5-1 mağlup ederek, 6'da 6 yapmayı başardı. İpekyolu Belediye Gençlikspor bu sonuçla 18 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, Van DSİ'yi 1-0 mağlup eden Erciş Gençlik Belediyespor ise, 13 puanla ikinci sırada yer aldı. İlvanspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Başkale Gençlikspor, 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Van DSİ ise 9 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu. Haftayı faklı mağlubiyetle kapatan İlvanspor, 6 puan -5 averajla beşinci sırada tamamlarken, konuk ettiği Erciş 1 Nisanspor'a 3-2 mağlup olan Yeşil Gevaşspor, 6 puan -10 averajla altıncı sırada yer aldı. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Erciş 1 Nisanspor, 6 puanla yedinci sırada yer alırken, Van Gençlikspor ise 3 puanla sekizinci sırada yer aldı. Haftayı bay geçen Tuşba Gençlik Merkezi ise 0 puanla son sırada kendisine yer buldu.

Van Bölge Gazetesi