Van 1. Amatör B Grupta da ilk devre sona erdi

Van 1. Amatör kümede geride kalan 8 haftalık maraton sonunda B Grubunda maçlar yine bol gollü maçlara sahne oldu. A Grubunda ilk devre önceki hafta tamamlanırken, B Grubunda ise ilk devre bu hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Her hafta sonu İŞGEM, sanayi ve ilçe takımlarının sahalarında oynanan karşılaşmalar, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, maçlar bu hafta da bol gollü sonuçlarla tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı liglerde futbol müsabakaları oynanmaya devam ederken, bu bağlamda Van 1. Amatör B Grubunda ilk devre maçları tamamlandı.

Van'da iki ayrı gurupta müsabakalara çıkan takımlar her geçen hafta daha da çekişmeli maçlarla taraftarlardan alkış topluyor. Van 1. Amatörde ilk devre önceki gün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Van 1. Amatör küme B Grupta İpekyolu Belediye Gençlikspor, deplasmanda karşılaştığı Erciş Gençlik Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek, ilk devreyi 24 puanla lider tamamlarken, sahasında konuk ettiği Tuşba Gençlik Merkezi'ni 8-0 mağlup eden Başkale Gençlikspor ise, ilk devreyi 19 puanla ikinci sırada tamamladı.

Erciş Gençlik Belediyespor 16 puanla üçüncü sırada yer alırken, Yeşil Gevaşspor'u 7-2 mağlup eden Van DSİ ise, 15 puanla dördüncü sırada yer aldı. Haftayı bay geçen İlvanspor, 12 puanla beşinci sırada yer alırken, evinde Van Gençlikspor ile 1-1 berabere kalan Erciş 1 Nisanspor ise 7 puanla altıncı sırada yer aldı. Yeşil Gevaşspor, 6 puanla yedinci sırada kendisine yer bulurken, Van Gençlikspor ise 4 puanla sekizinci sırada yer aldı. Başkalespor'a farklı mağlup olan ve 0 puanı bulunan Tuşba Gençlik Merkezi ise 0 puanla son sırada yer aldı.

Van Bölge Gazetesi