Van 1. Amatör A Grubu

Özalp İlçe Stadı'nda saat 13.00’da başlayan müsabakada her iki takımın maça kontrollü başladı. Maçın ilerleyen saatlerinde oyunun hakimiyetini eline alan rakip takım maçın 26. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Özalp Gençlik Spor, 54. dakikada kaydettiği golle maça eşitliği getirdi. Karşılıklı atakların sahne olduğu maçta Van Yolspor 76. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. Maçın son bölümlerinde oyunun hakimiyetini eline alan ev sahibi takım 89. dakikada durumu 2-2 yaptı. Maçın geri kalan bölümünde gol olmayınca her iki takım haftayı 1’er puanla kapattı. Bu skorla Özalp Gençlik Spor 3. haftayı 4 puanla 5. sırata tamamlarken, Van Yolspor ise 1 puanla 6. sırada tamamladı.iha