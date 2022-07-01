Vali Balcı: Spora tam destek vereceğiz

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 40 branşta düzenlenen yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da '2022 Yaz Spor Okulları' Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Van Valisi Dr. Ozan Balcı, sporu, sporcuyu, antrenörleri ve beden eğitim öğretmenlerini sonuna kadar destekleyeceklerini ifade etti.

SPOR 01.07.2022, 09:15
Vali Balcı: Spora tam destek vereceğiz

Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların, gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış töreni, Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen açılış törenine Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcıları Yavuz Arslan, Furkan Duman, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sporcu aileleri ve çok sayıda sporcu katıldı.

"YAZ SPOR OKULLARINA GEREKEN DESTEĞİ VERİYORUZ"

Törende konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, "Çocukları çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Onların bir spor dalı ile uğraşmalarını yâda bir spor dalına ilgilerinin olmalarını canı gönülden destekliyorum. Okullar kapandı. Yaz tatilinde istiyor ki, çocuklarımız spor çeşitli dalları ile uğraşsınlar.

Kültürel, sanatsal aktivitelerde bulunsunlar. Bunlara da desteğimizin tam olduğuna ifade etmek istiyorum. Şuan hazırlıklarını yaptığımız önemli bir çalışma yapacağız. Hem malzeme anlamında, hem de diğer faaliyetlerin kolaylaştırılması anlamında yaz spor okullarına gereken desteği veriyoruz. Buradaki gayemiz spor kültüre katkı sağlamak, spor altyapısının geliştirilmesine destek vermek. Ama her şeyden önce her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasını sağlayacağız. Yâda bir spor dalının izleyicisi olmasını temin edeceğiz. Sporun tohumlarını atmış olacağız" dedi.

"SPORSEVERLERE, SPOR YAPMAK İSTEYENLERE TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Spor alt yapısına çok katkılar sağlayacaklarını belirten Vali Balcı, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hemen hemen her okulda, voleybol, basketbol sahaları yapacağız. Uygun olan okullara halı saha yapacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Yüzme havuzu olmayan ilçemiz kalmayacak. Kapalı spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Spora ve sporcuya tam destek vereceğiz. Malzeme, lojistik anlamında yine tam destek vereceğiz. Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörleri de çok önemsiyorum.

Onların işlerini kolaylaştırmaktan mutluluk duyarım. İnşallah spor ilişkin çok güzel işlere yapacağımızı ümit ediyorum. Spora ilişkin, sporseverlere, spor yapmak isteyenlere tam destek vereceğiz. Çocukların mutlaka sporun bir dalı ile uğraşması gerekiyor. Yâda bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmanız lazım. Şuanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimiz çalışıyor. Sporu, sporcuyu, antrenörleri ve beden eğitim öğretmenlerini sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Program sonunda Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporculara malzeme desteği verildi.

Van Bölge Gazetesi

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