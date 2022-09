Vali Balcı: Spor Van Projesi'ni şevkle uygulayacağız

Van Valisi Ozan Balcı, Spor Van projesi kapsamında Gençlik Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Spor İlçe Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, ilimizde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve spor insanları ile Uygulama Otelinde bir araya geldi. Vali Balcı, eğitime, spora dost bir Vali olduğunu belirterek, Spor Van Projesi kapsamında; Öğrencilerimizin akademik başarıları kadar bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeleri de çok önemlidir.

Anaokul ve ilkokuldan itibaren her çocuğumuzun en az bir spor dalına yönlendirerek sporun içinde olan bireyler yetiştirmeliyiz. Devletimizin imkân, kabiliyeti ve potansiyeli ile ilimizde kurum müdürlerimizin hepsi projeyi benimseyerek bütün imkanlarını seferber edeceklerdir" dedi.

"HER ÇOCUK EN AZ BİR SPOR DALI İLE UĞRAŞMALI"

Van'ın geleceği olacak gençlerin yetişmesinde sporu ve eğitimi seven bir Vali olarak daima destek sunacağını anlatan Vali Balcı, "Spor Van projesi çocuklarımızın, gençlerimizin, ilimizin ve ülkemizin projesidir. Spor Van projesini uygulamaya başladığımızda ilimizde sporun altyapısını oluşturmuş olacağız. Her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı veya bir spor dalı hakkında her şeyi bilip onu sevmeli, izleyicisi olmalı. İlimizde bulunan kapalı veya açık özellikli bütün spor tesislerini öğretmen ve antrenörlerimizin emrine veriyoruz.

Gerek salon sporları gerek doğa sporları olsun her alanda ihtiyaç duyulan malzemeler devamlı olmak üzere temin edilerek sizlere verilecektir. Uygun alanlara sahip okullarımızın Basketbol, Voleybol vb. branşlarında sahalarının hazırlanması devam etmektedir. Her okulumuzda bu branşlarda sahaların yanında geleneksel oyun alanlarının çizimi de yapılacaktır. Yüzme havuzu olmayan ilçemiz kalmayacak. Mevcut kapalı spor salonlarımıza ek olmak üzere 17 kapalı spor salonu daha yapılacaktır" diye konuştu.

"ENGELLİ BİREYLERLE ÖZEL İLGİLENİLECEKTİR"

Vali Balcı, sözlerine devamla, "Sporcu fabrikası en kısa sürede tamamlanacaktır. Engelli bireylerimiz ile özel ilgilenilecektir. Bütün okullarımızda Gençlik Spor Kulüplerinin kurulmasını sağlayacağız. Ulusal ligler, yarışmalarda yarışacak sporcularımıza destek vereceğiz. Spor branşlarında görev yapan öğretmen, antrenör, spor insanı, kurum müdür ve spor branşının içinde olan herkes bu projenin içinde olacak yürekten destek verecektir. 5 Ekim 2022 tarihinde Spor Van Projesinin açılışı sonrasında gençlerimize karşı büyük bir görev ve sorumluluk öğretmenlerimizi, idarecilerimizi kısaca hepimizi beklemektedir. Aşkla, şevkle, yorulmadan çalışarak bu projenin hedeflerine adım adım ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Vanbölgegazetesi