Utaş Uşakspor-Karacabey Birlikspor maçı canlı izle! 2.lig maçları

Taraftarların heyecanla beklediği maç ertelendi peki maç ne zaman yapılacak maçın ne zaman yapılacağı tarih belli oldu mu? Bu hafta başka hangi takımlar arası maçlar var?

MAÇ NE ZAMAN?

5 Aralık 2021 pazar 13:00

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