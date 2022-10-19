Üniversiteli kürekçiler Van Gölü'nde yarıştı

Van YYÜ, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik (ODTÜ) ve Ankara üniversitelerinin kürek takımlarının katılımıyla Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 4 takımdan oluşan 36 sporcu yarıştı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, etkinliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın desteğiyle düzenlediklerini söyledi.

Yarış için Van'a gelen yaklaşık 40 kişilik ekibi ağırladıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Katılımcılar teknelerini Ankara ve İstanbul'dan ilimize getirdiler. Tekli, ikili ve dört çifte ile mix yarışları bugün ve yarın devam edecek. Yarışa milli sporcular katıldı. Van Gölü'nü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Göl bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de Van Gölü Sempozyumu'muza katılmıştı. Gölümüzün kirlenmemesini, mavi kalmasını istiyoruz. Van Gölü'nü spora ve sporcuya açarak tanıtımını daha iyi noktaya getirmeyi amaçlıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile üniversite rektörlerine teşekkür ediyor, yarışmaya katılan sporculara başarı diliyorum."

Üniversite olarak spora, sporcuya büyük destek verdiklerini anlatan Şevli, "Tüm sportif aktiviteleri destekliyoruz. İlimiz aynı zamanda bir deniz şehri. Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde her yıl farklı kategorilerde birçok yarış düzenliyoruz. Van Gölü'ne 'deniz' diyoruz. İlimizde dalgıçlıkla ilgili eğitimler veriliyor, dalışlar yapılıyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nün derinliklerinde. Bunları görmek isteyenleri ilimize bekliyoruz." diye konuştu.

ODTÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi ise "Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliğini geleneksel hale getirmeyi amaçlandıklarını vurguladı.

Yarışmaya daha çok üniversitenin katılmasını sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Hasançebi, "Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Burada bulunmaktan büyük keyif aldık. Üniversite takımımız tam kadro burada. İki gün boyunca yarışlar yapılacak. Önemli olan spor atmosferini yaşamak, bu havayı solumak. Takımların alacağı dereceler hiç önemli değil. Birlikteliği sağlamak ve spora gönül vermek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da izlediği yarışlar yarın devam edecek. AA