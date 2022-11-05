Ümitler Judo 1.Lig 1.Etap müsabakaları Van’da başladı

Türkiye Judo Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programı arasında yer alan Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakaları Van’da başladı.

SPOR 05.11.2022, 15:10
Ümitler Judo 1.Lig 1.Etap müsabakaları Van’da başladı

Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 15 ilden 20 takım ve 240 sporcu katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, federasyon olarak Van’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Ümitler Mix 1. Lig 1.Etap müsabakalarını Van’da yapıyoruz.

Burada bize gösterilen misafirperverlikten dolayı Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Hepimiz uzak yoldan geldik ama iyi ki de Van'a gelmişiz. Bu sayede burayı görmüş olduk" dedi.

2 gün sürecek müsabakaların açılış programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve sporseverler katıldı.iha

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