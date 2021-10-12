Uğurcan Çakır Kimdir? A Milli Takımın Oyuncusu Uğurcan Çakır Kimdir?

Milli Takımın başarılı oyuncusu olan Uğurcan Çakır Kimdir, kaç yaşındadır, evli mi, daha önce hangi takımların içerisinde yer almıştır?

Uğurcan Çakır Kimdir?

Kişisel bilgileri

Tam adı Uğurcan Çakır

Doğum tarihi 5 Nisan 1996 (25 yaşında)

Boyu 1,91 m (6 ft 3 in)

Mevkii Kaleci

Kulüp bilgileri

Kulübü Trabzonspor

Numarası 1

Altyapı kariyeri

2007-2008 Yamanspor

2008-2009 Çekmeköyspor

2009-2012 1461 Trabzon

2012-2014 Trabzonspor

Profesyonel kariyeri*

Yıllar Takım Maç (Gol)

2014- Trabzonspor 89 (0)

2016 → 1461 Trabzon (kiralık) 8 (0)

Toplam 97 (0)

Millî takım kariyeri

2014-2015 Türkiye U-19 3 (0)

2015 Türkiye U-20 2 (0)

2017-2018 Türkiye U-21 4 (0)

2019- Türkiye 15 (0)

Toplam 24 (0)

Uğurcan Çakır (d. 5 Nisan 1996, Antalya), Türk millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da forma giydi ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısında dikkat çeken Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden bir tanesi oldu.

Trabzonspor

2014-15 sezonu başında ise Vahid Halilhodzic'in takımın başına gelmesiyle 10'un üzerinde transfer yapıldı ve içlerinde Uğurcan da olmak üzere altyapıdan birçok oyuncu A Takıma alındı. Sezon başında takımda Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Zeki Ayvaz ve Onur Kıvrak'ın olması nedeniyle forma giyemeyen Çakır, U-21 takımına yollandı ve profesyonel sözleşme imzalanmadı. U-21 Ligi'nde 8 maça çıkan Çakır, Zeki Ayvaz'ın Balıkesirspor'a transferi ve Onur Recep Kıvrak'ın Legia Warszawa maçında bağlarının kopması üzerine A Takıma alındı ve 11 yaşında futbola başlayan Uğurcan Çakır, 16 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.[1][ölü/kırık bağlantı] Uğurcan, 25 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye Kupası'nda altyapıdan da takım arkadaşı olan Mertcan Çam ile birlikte Manisaspor ile oynanan maçın yedek kulübesinde yer aldı.[2] 30.07.2015 tarihinde Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasında dolayı Rabotniçki maçına ilk 11'de başladı böylece Avrupa'da ilk maçına çıkmış oldu.

Millî takım kariyeri

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.[3]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın birinci kalecisi olarak yer aldı. Toplamda 3 maça çıkan Çakır, turnuvada kalesinde 8 gol gördü. Turnuvada sadece bir gol atabilen Türkiye, 0 puan alarak turnuvadan elendi.