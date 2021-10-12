UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Maçı Ne Zaman?
Taraftarlarının takip ettiği Beşiktaş-UEFA maçı ne zaman olacak ? Saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? Maç ayrıntılarını haberimizde sizler için derledik..
Taraftarlarının takip ettiği Beşiktaş-UEFA maçı ne zaman olacak ? Saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? Maç ayrıntılarını haberimizde sizler için derledik..
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? Şampiyonlar Lig C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Lizbon maçı ne zaman?
Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını merak edenler 'Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport mücadeleyi şifresiz olarak yayımlayacak.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1