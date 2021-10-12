Taraftarlarının takip ettiği Beşiktaş-UEFA maçı ne zaman olacak ? Saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? Maç ayrıntılarını haberimizde sizler için derledik..

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? Şampiyonlar Lig C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi gün?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Lizbon maçı ne zaman?

Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını merak edenler 'Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport mücadeleyi şifresiz olarak yayımlayacak.