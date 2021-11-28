Milli takımın kadrosunda kimler var? A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda 24 oyuncu yer alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim ise ilk A Milli Takım'a çağrılan Beşiktaş'ın kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Milli maç ne zaman yapılacak hangi takımla oynanacak?

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.