Türkiye-Cebelitarık Maçı Ne Zaman? Milli Takımın Maçları Ne Zaman?
Maç tutkunlarının merak ettiği maç günlerini tarihlerini sizler için derledik. Peki hangi maçlar hangi gün var saat kaçta başlayacak hangi ülkeyle oynananacak. Milli Takımın önümüzdeki maçı hangi tarihte? detaylar haberimizde..
Maç tutkunlarının merak ettiği maç günlerini tarihlerini sizler için derledik. Peki hangi maçlar hangi gün var saat kaçta başlayacak hangi ülkeyle oynananacak. Milli Takımın önümüzdeki maçı hangi tarihte? detaylar haberimizde..
Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın önümüzdeki maçı hangi tarihte?
2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde heyecan dün akşam kaldığı yerden devam ediyor. G grubunda Türkiye bu akşamki Letonya maçından 2-1 galip ayrıldı. Spor sever ise şimdiden Türkiye önümüzdeki Cebelitarık maçının detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde G grubunda Letonya sınavını başarı ile geçti. Hala gruptan çıkma ihtimali olan bir Türkiye bu akşamki Letonya maçından 2-1 galip ayrıldı. Türkiye, Letonya maçından sonra Cebelitarık maçına çıkacak. Peki, Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?
2022 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubunda mücadele eden Türkiye 15 puanda topladı.
G Grubu'nda maçların sonucu:
Hollanda 5-0 Cebelitarık
Norveç 1-0 Karadağ
İşte G Grubu'nda canlı puan durumu:
1- Hollanda: 19
2- Norveç: 17
3- Türkiye: 15
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 6
6- Cebelitarık: 0
Grupta 3. sırada yer alan Milli Takım bundan sonra 2 maç oynayacak.
Türkiye'nin kalan maçları şöyle:
-Türkiye-Cebelitarık (13 Kasım)
-Karadağ-Türkiye (16 Kasım)
kaynak:türkgün
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1