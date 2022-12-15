TÜFAD’dan spor insanı Enver Kaya adına antrenör semineri

Van, Enver Kaya Grassroots C Antrenörlük Eğitimine ev sahipliği yapıyor. TFF ve TÜFAD’ın ortaklaşa düzenlediği eğitim programı 15-24 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Van'ın eski köklü futbol takımlarından Şengençlerspor ve Yolspor futbolcusu, Vanspor yönetici kimliği ile tanınan ve eylül ayında hayatını kaybeden Enver Kaya anısına düzenlenen eğitim programına bölge illeri antrenörleri katılıyor.

Eğitime katılan antrenörlere başarılar dileyen TÜFAD Van Şube Başkanı Mehmet Tuğrul, “Eğitim programımızı iş insanı, eski futbolcu ve yönetici kimliği ile bilinen, Van’da her kesim tarafından sevilen sayılan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Enver Kaya Ağabeyimizin anısına düzenledik. Enver Ağabey, sevgi saygı dolu kişiliğiyle yaşayacak. Enver Ağabeyimiz rahmet ve özlemle anıyoruz. Eğitim süresince TFF’nin görevlendirdiği hocalarımız kurs verecek. Eğitime ilimiz ve bölge antrenörlerinin yanı sıra İstanbul, Samsun ve Şanlıurfa gibi farklı illerden de katılım oldu. Eğitim programımızın hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Van Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilecek eğitimde antrenör adaylarına; hücum çalışması, alan oluşturma dönüşler ve sonuçlandırma, fonksiyonel savunma çalışması, merkez oyuncuların savunma görevleri, kanat hücumları, takım halinde savunma, dar alan oyunları, pas ve destek, çalım ve dönüşler, etkili ortaları savunma, geniş alanda savunma, 3. bölgede hücum varyasyonları, geriden oyun kurma konularında uzman eğitimler brifing verilecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavla programın kapanışı gerçekleştirilecek.

Enver Kaya anısına düzenlenen TFF-TUFAD Futbol Grassroots C Antrenör Eğitim Programı başlama törenine Enver Kaya'nın kızı TFF Bölge Sorumlusu Oya Kali ve oğlu Levent Kaya da katıldı. Oya Kali, babasına gösterilen vefa ve duyarlılıktan dolayı TUFAD Şubesi Başkanı Mehmet Tuğrul'a teşekkür etti.iha