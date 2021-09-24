Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Kadrosunda kimler var?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman?

21 deplasman maçında 11 galibiyet gösteren Trabzonspor 1981-82 ve 1982-83 sezonları arasında 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı. Lig’in 7. Haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu. Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıkarını İbrahim Özbey ve Alpaslan Dedeş yapacak.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’in 7. Haftasında oynanacak olan maç 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 da oynanacak.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor-Alanyaspor arasında oynanacak maç beIN SPORTS HD1 kanalında yayınlanacak.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı kadrosu

Trabzonspor: , Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Lee, Stefano Denswil, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Avaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Diedhjou, Umut Güneş.