Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Kadrosunda kimler var?
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor-Alanyaspor maçı kadrosunda kimler var? Hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman?
21 deplasman maçında 11 galibiyet gösteren Trabzonspor 1981-82 ve 1982-83 sezonları arasında 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı. Lig’in 7. Haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu. Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıkarını İbrahim Özbey ve Alpaslan Dedeş yapacak.
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’in 7. Haftasında oynanacak olan maç 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 da oynanacak.
Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor-Alanyaspor arasında oynanacak maç beIN SPORTS HD1 kanalında yayınlanacak.
Trabzonspor-Alanyaspor maçı kadrosu
Trabzonspor: , Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Lee, Stefano Denswil, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Avaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Diedhjou, Umut Güneş.
Merve Çağıran Kimdir? Merve Çağıran Kaç Yaşındadır? Merve Çağıran nerelidir? Merve Çağıran hangi Dizilerde Oynuyor? Ne kadar Kazanıyor?
Asgari ücret zammı 2022 yılında ne kadar olacak? 2022 evli asgari ücret maaşı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ne kadar?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0