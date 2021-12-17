Trabzon, Van'a onlarca forma gönderecek
AK Parti Trabzon Kadın Kolları üyeleri tarafından "Gönülden Gönüle Bordo-Mavi" projesi başlatıldı.
Kampanya kapsamında üyeler tarafından Van'ın Özalp ilçesinde bulunan 100 taraftara Trabzonspor forması hediye edilecek.
İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 kişilik ekiple Trabzon'dan Van'a hareket edeceklerini söyledi.
Sürmen, yıllar önce Özalp ilçesine göç eden Trabzonlu hemşehrilerini de ziyaret edeceklerini belirterek, "İlçede bulunan hanelerin tek tek kapılarını çalarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileteceğiz. Bize destek veren AK Parti Trabzon İl Başkanımız Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.
Trabzonspor taraftarı 100 kişiye de bordo-mavili takımın formasını hediye edeceklerini dile getiren Sürmen, programın iki gün süreceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: 61Saat
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