TFF 2. Lig Maçları, TFF 2. Lig Maçları Listesi, TFF 2. Lig Maçları Hangi Kanalda? TFF 2. Lig Maçları Saat Kaçta? TFF 8. Hafta Beyaz Grup Maçları

Maç severlerin merakla takip ettiği Tff 2. lig maçlarının listesini sizler için listeledik. Sırasıyla hangi maçlar hangi tarihlerde olacak, hangi takımlar karşı karşıya gelecek ve yayın akışı olacak mı gibi soruların cevabı aşağıda.

SPOR 13.10.2021, 12:30 13.10.2021, 13:15
TFF 2. Lig Maçları, TFF 2. Lig Maçları Listesi, TFF 2. Lig Maçları Hangi Kanalda? TFF 2. Lig Maçları Saat Kaçta? TFF 8. Hafta Beyaz Grup Maçları

TFF 2. Lig 8. hafta karşılaşmaları belli oldu. Beyaz grup listesi. Listede çarpıcı spor klüplerinin karşılaşmaları var.

8.HAFTA

PENDİKSPOR    -    AKHİSARSPOR 

16.10.2021
Cumartesi 14:00

ANKARA DEMİRSPOR    -    KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR

16.10.2021
Cumartesi14:00

UŞAK SPOR A.Ş.    -    ISPARTA 32 SPOR

17.10.2021
Pazar 14:00    

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR    -    TARSUS İDMAN YURDU

17.10.2021
Pazar 14:00    
 

TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.    -    ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.

17.10.2021
Pazar 19:00

NAZİLLİ BELEDİYESPOR    -    ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

17.10.2021
Pazar 14:00

KIRKLARELİSPOR    -    AMED SPORTİF FAALİYETLER

17.10.2021
Pazar 13:00

ESKİŞEHİRSPOR    -    BUCASPOR 1928

17.10.2021
Pazar 19:00

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

kaynak:ttforg
 

#tff #2.lig
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1