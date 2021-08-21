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Tahkim Kurulu Vanspor'un başvurusunu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gündemindeki dosyaları inceleyerek karara bağladı. Tahkim Kurulu, Vanspor Futbol Kulübü'nün Abduldakir Özdemir ve Burhan Arman ile yaşadığı uyuşmazlık üzerine yaptığı başvuruyu reddetti.

SPOR 21.08.2021, 12:17 21.08.2021, 12:20
Tahkim Kurulu Vanspor'un başvurusunu reddetti

Vanspor, 2020-2021 futbol sezonunda takımda forma giyen Abduldakir Özdemir ve Burhan Arman ile yaşadığı sorunları Tahkim Kurulu'na taşıdı. Tahkim Kurulu, Vanspor'un yaptığı başvuruyu oybirliği ile reddetti. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Vanspor Futbol Kulübü'nün futbolcu Abdulkadir Özdemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.06.2021 tarih ve E.2021/207 - K.2021/229 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile Vanspor Futbol Kulübü'nün futbolcu Burhan Arman ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.06.2021 tarih ve E.2021/218 - K.2021/218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile" ifadelerine yer verildi.Van Bölge Gazetesi

#van #vanspor
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