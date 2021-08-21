Tahkim Kurulu Vanspor'un başvurusunu reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gündemindeki dosyaları inceleyerek karara bağladı. Tahkim Kurulu, Vanspor Futbol Kulübü'nün Abduldakir Özdemir ve Burhan Arman ile yaşadığı uyuşmazlık üzerine yaptığı başvuruyu reddetti.
SPOR 21.08.2021, 12:17 21.08.2021, 12:20
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