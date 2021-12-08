Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

Ligde 17 ile 23. haftalar arasındaki program şöyle:

17. hafta

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

18. Hafta

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)