Süper Lig takımlarından Van'a geçmiş olsun mesajı

WanHaber - Haber Merkezi

Van'da dün akşam meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzsonspor'un da aralarında bulunduğu bir çok süper lig takımı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE

Van’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor; depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TRABZONSPOR

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasını diliyor, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.