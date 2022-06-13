Süper Lig takımlarından Van'a geçmiş olsun mesajı
Van'da dün akşam meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası bir çok süper lig takımı geçmiş olsun mesajı yayınladı.
WanHaber - Haber Merkezi
Van'da dün akşam meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzsonspor'un da aralarında bulunduğu bir çok süper lig takımı geçmiş olsun mesajı yayınladı.
FENERBAHÇE
Van’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.
GALATASARAY
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor; depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
TRABZONSPOR
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasını diliyor, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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|37
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|38
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|Takımlar
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|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
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|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
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|58
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|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
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|51
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|48
|13. Brentford
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|46
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|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
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|38
|23
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|22