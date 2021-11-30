Süper Lig puan durumu Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Maç severlerin ne zaman olacağını merak ettiği maç bilgilerine haberimizde yer verilmiştir. Peki hangi takımlar arasında maç yapılacaktır bugün hangi maçlar var hangi kanallar canlı maç yayını yapacak hangi kanallarda şifresiz maç yayınlanacak?

Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4

Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0