Stefan Kuntz Kimdir? A Milli Takımın Teknik Direktörü Stefan Kuntz Kimdir?

A milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'un kim olduğu futbol severler tarafından merak ediliyor. Stefan Kuntz kimdir kaç yaşında nereli evli mi daha önce katıldığı takımlar neler?

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962’de Almanya’da dünyaya geldi.

Diziliş tercihi 4-3-3 yönünde olan Alman teknik adam kariyerine 1999 yılında Neunkirchen takımını çalıştırarak başladı.

2000’de Karlsue’nin başına geçen Kuntz, 2003’te ise Mannheim’i çalıştırdı. Farklı takımlarda görev aldıktan sonra 2006’da Bochum’un başına geçti.

2008 yılında ise K’lautern ile anlaştı.

Bir süre DFL’de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan başarılı teknik adam 2020’de Almanya milli takımının başına geçti. 7 Ağustos 2021’de ise Alman teknik adamla yollar ayrıldı.

Futbolculuk yıllarında Beşiktaş’ta da forma giyen Kuntz 1995-1996 yıllarında siyah beyazlı takımın formasını terletmişti.

Öte yandan Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de Almanya U 21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.