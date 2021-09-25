Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 25 eylül cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Sivasspor-Fatih Karagümrük hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor-Fatih Karagümrük hangi kanalda?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bakalım bu skorlar önümüzdeki maçlarda nasıl değişikliklere uğrayacak.

13.30

Sivasspor-Fatih Karagümrük

beIN Sports 1

13.30

Ümraniyespor-Manisa FK

TRT Spor

14.30

Chelsea-Manchester City

S Sport

15.00

Alaves-Atletico Madrid

Spor Smart

16.00

Spezia-AC Milan

S Sport 2

16.00

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

beIN Sports 1

16.00

BB Erzurumspor-Adanaspor

TRT Spor

16.30

E. Frankfurt-Köln

beIN Connect

17.00

Manchester United-Aston Villa

S Sport Plus

17.00

Leeds United-West Ham

S Sport

17.15

Valencia-Athletic Bilbao

Spor Smart

19.00

Adana Demirspor-Gaziantep FK

beIN Sports 1

19.00

Inter-Atalanta

S Sport 2

19.30

Sevilla-Espanyol

Spor Smart

19.30

Brentford-Liverpool

S Sport

19.30

Monchengladbach-Borussia Dortmund

beIN Connect

19.45

Ajax-Groningen

S Sport Plus

20.00

Strasbourg-Lille

beIN Connect

21.45

Genoa-Hellas Verona

S Sport 2

22.00

PSG-Montpellier

beIN Connect

22.00

Real Madrid-Villareal

Spor Smart