Servet Yenitürk’ten Vanspor’a ağır darbe!

Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa eden Servet Yenitürk ile ilgili açıklama yaptı. Vanspor'dan yapılan açıklamada, “Mevcut yönetimin, Eski Başkan Servet Yenitürk’e iyi niyet göstererek kendisine çağrıda bulunmasına karşılık; kendileri 27 Ocak 2022 Perşembe günü istifa ettiğini duyurmuştur. Hemen akabinde 28 Ocak 2022 Cuma günü ‘’ihtiyati haciz’’ kararı aldırmıştır.

Bu nedenle kulübün tüm banka hesapları blokeli hale gelmiştir. İhtiyati haciz kararından dolayı, hesaplardaki paraları kullanamamakla birlikte, banka hesaplarımıza da ayrıca para yatırıp kullanamamaktayız. 31 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren planlanmış olan birçok ödeme ‘’banka hesapları kullanılamadığı için’’ ertelenme durumunda kalmıştır. Burada birçok kişi ve kuruluş mağdur edilmiştir. Devre arası transfer sezonunda takımın daha çok güçlenip bir üst lige çıkma planı yapılırken, yapılan usulsüz icra işlemi ile adeta sürece darbe vurmaya çalışmıştır.

Herkesin malumu 8 Şubat (bugün) tarihi itibariyle transfer sezonu bitmektedir. İhtiyati haciz kararının kaldırılması için yapmış olduğumuz başvuru 07 Şubat 2022 tarihinde mahkemece reddedilmiştir. Sebep olarak, Servet Yenitürk yine kendi kendine başka bir senet düzenleyip mahkemeye sunmuş olmasıdır. Bu aldatma ve sahte işlerden dolayı kulübümüze ağır bir darbe vurmaya çalışmıştır.

Yönetim kurulu bu süreçte en iyi ve en güçlü şekilde yoluna devam etmektedir. Son yapılan transferler de yine bu icra sürecinde gerçekleşmiştir. Servet Yenitürk, yapmış olduğu usulsüz işlemlerden dolayı elbette yargı önünde hesap verecektir. Tüm mücadelemiz Vanspor kulübünün başarısı ve geleceği içindir. Yönetim kurulumuz tüm hemşerilerimiz ile beraber, Van Sporu bir kişinin hırslarına kurban etmeme konusunda kararlılıkla elinden geleni yapacaktır; bundan kimsenin şüphesi olmasın” denildi.