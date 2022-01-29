Servet Yenitürk, Vanspor'dan istifa etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, hedefleri, transferleri, oyun anlayışı ve kulüp çalışmalarından ziyade, yaklaşık 1 yıldır eski ve yeni başkanların karşılıklı açıklamaları ve birbirilerini suçlamaları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezon 3 kongre yapmasına rağmen yeni yönetimini belirleyemeyen, kulübün feshedilmemesi adına yeniden kısa süreliğine başkan seçilen Servet Yenitürk, daha sonra kendisinden sonraki kulüp başkanı Seyithan İzsiz'in yönetiminde yer almıştı.

Ancak iki kulüp başkanının karşılıklı eleştirileri, akabinde Seyithan İzsiz'in istifasının ardından görevi Mehmet Avcı devralmıştı. Mehmet Avcı'nın göreve geldikten sonra tek başına kararlar aldığı, yanlış politikalar izlediği, transferlere yüklü paralara harcadığını iddia eden eski kulüp başkanı Servet Yenitürk, yaptığı açıklama ile yönetim kurulu görevinden istifa etti.

YENİTÜRK: VANSPOR SİYASET YERİ DEĞİL

Özellikle devre arası transfer döneminde yanlış bir politikanın izlendiğini belirten Yenitürk, alınan 7 futbolcuya ve kulüplerine 6 milyon 300 bin TL ödendiğini ifade etti. Kulüp Başkanı Avcı'nın bugüne kadar kulübe verdiği paraların tamamını geri aldığını ileri süren Servet Yenitürk, mevcut yönetim tarafından verilen taahhütlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Futboldan anlamayan kişilerin kulüp içerisinde görevlendirildiğini ve bu kişilerin ahkam kestiğini ileri süren Yenitürk, Vanspor'da 3,5 yıl görev aldıklarını ve süre zarfında 80'e yakın transfer yapmalarına rağmen 1 milyon 400 bin TL bonservis bedeli ödemediklerini ifade etti. Vanspor siyasi parti ve ahkâm kesme yeri olmadığını belirten Yenitürk, Medeni Bingöl transferine de değindi. Menajer Bülent Ortakaya'nın 2 futbolcusunun devre arasında transfer edildiğini söyleyen Yenitürk, alınan futbolcuların oynaması için Medeni Bingöl'e kulp takıldığını ve oyuncuyu 'sakatsın' diyerek gönderildiğini söyledi.

Başkan Yenitürk, kulüpten herhangi bir para talebinin olmadığını ve Hat İnşaat ile yapmış oldukları sponsorluk sözleşmesinin devamını talep ettiklerini ifade etti. Başkan Yenitürk, sponsor oldukları göğüs sponsorluğunun başka bir firmaya verilmesinden dolayı sözleşme fesih bedelinin Hat İnşaat'a yatırılmasını veya sponsorluk sözleşmesinin devam ettirilmesini istediklerini vurguladı. Sezon sonuna kadar kulübe 20 milyon TL civarında bir paranın geleceğini belirten Başkan Yenitürk, bu paralarla kulübün borçlarının sıfırlanmasını talep etti.

"MEHMET AVCI VERDİĞİ PARALARIN TAMAMINI GERİ ALMIŞ"

Kulüpte yönetim kurulu kararı alınmadan hareket edildiğini belirten Yenitürk, "Bir kripto para sözleşmesi yapıldı ve o sözleşme ortada yok. Kulüpte olması gereken sözleşme, şuan kulüpte yok. Eğer kulüpte olsa bile, kimseye göstermiyorlar. Şuanda yönetim kurulunda aktif olarak görev alıyorum.

Her zaman yanlarında yer aldım. Şuanda kulüpte Mehmet Avcı'nın dışında hiç kimseye, bilgi, evrak verilmiyor. Bu nasıl şeffaflık, bu nasıl bir kurumsallıktır. Kulübün parasının bir kısmı şuanda ticarete yatırılmış. Bunlar yapılırken, yönetim kurulu kararı alınmadan nasıl yapılır. Bunları sormak hepimizin görevidir. Hiçbir yöneticiye bilgi vermiyorlar. Kafalarına göre kulübün hesabına para yatırıp, kafalarına göre almışlar.

Kulübe bir borç para verildiği zaman yönetim kurulu kararı alınmalıdır. Ne zaman ödenmesi gerekiyorsa, o tarih belirlenmeli ve imza altına alınmalıdır. Bu kararlardan herkesin haberdar olması gerekiyor. Bunun gibi birçok karar var. Mevcut yönetim kendi verdiği borç paraları geri alınca, daha önce kulübe borç para veren insanlarda paralarını haklı olarak geri istiyorlar. Bu arkadaşlarımız görev geldiklerinde tamamı birer taahhüt vermişti. Bu taahhütleri herkes biliyor. İlk devre için 5 milyon TL destek sözü verdiler.

İkinci devre için ise en az bu kadar olmak kaydıyla, taahhütler verdiler. Sezon sonuna kadar borçları tamamen bitireceklerini taahhüt ettiler. 2022-2023 sezonu için ise yine 10 Milyon TL'lik taahhüt verdiler. Ama maalesef şuanda baktığımızda hiçbir taahhüt yerine getirilmedi. Mehmet Avcı başkan olduğu günden itibaren, yönetimdeyken verdiği parayı da almış, sonradan verdiği borcu da almış. Tek bir lira bağışı yoktur" dedi.

"SGK VE VERGİ BORÇLARI ÖDENMEMİŞ"

Kulüpte esnafa, vergi dairesine ve SGK'ya olan borçların hiçbir tanesinin ödenmediğini söyleyen Yenitürk, "Hiçbir esnafın borcu ödenmemiş. Mahkeme kararı belli olanlara transfer tahtasını açmak için sadece ödeme yapmışlar. Ama mahkemeye vermeyen, mahkemesi sonuçlanmayan hiçbir borcumuzun ödemesi yapılmamış. SGK ve vergi borcunun sadece 2 taksitini yatırmışlar. 6. aydan bu yana bir lira SSK ve vergi borcu ödememişler. Kulübün vergi dairesinde 400 bine yakın yapılandırması var.

80-90 bin TL arasında ise 6. aydan bu yana ödenmeyen borç var. Bunun yanında 4 milyon 100 bin TL yapılandırılan ve ödenmesi gereken SGK borcu var. Birde 6. aydan bu yana 260 bin TL hiç ödenmemiş SGK borcu var. 24 Ocak Pazartesi gününe kadar bu borç ödenmemiştir. Bu borç bilgilerinin tamamını resmi olarak kurumlardan aldık. 10 yıldır Vanspor'un muhasebeciliğini yapan ve zaman zaman para ödemememize rağmen, bizi yarı yolda bırakman muhasebeciyi bile kendi kafalarına göre değiştirmişler.

İstanbul'da paralı denetim şirketine vermişler. Vanspor, bu kadar zengin değil. Paralı denetim şirketlerini, istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Madem öyle bir karar aldınız, Van'da başka muhasebeci yok muydu? Transferler çok ciddi hatalar yapıldı. Akın kardeşimiz tek başına kaldı. Çok uğraştı, çok mücadele etti. Benim dönemimde 3,5 yılda, 80'in üzerinde transfer yaptık. Bu 80 transferimizin sonucunda, 3,5 yılda 1 milyon 400 bin TL kulüplere bonservis ödemedik. Ama 7 tane transfere, maalesef 1 milyon 400 bin TL bonservis bedeli ödenmiş" diye konuştu.

"DEVRE ARASINDA TRANSFERE 6 MİLYON 300 BİN TL HARCANMIŞ"

Devre arasında yapılan transferlerde yanlış bir politika izlendiğini ve alınan 7 futbolcuya 6 milyon 300 bin TL civarında harcama yapıldığını ifade eden Yenitürk, "Biz geçtiğimiz yıl çok zor şartlarda takım kurmak için 16-17 tane transfer yaptık. O transferlerimizin toplamı 7 milyonu bulmadı. Kongreden sonra 2-3 transfer de kendileri yaptı. 8 milyonu buldu. Maalesef devre arasında transfer edilen 7 tane transferden, 2 tanesiyle 1,5 yıllık, geri kalanlarıyla yarım sezon için anlaştılar ve bunlara vermiş oldukları ücret 4 milyon 900 bin TL'dir. 1 milyon 400 bin TL'de bonservis bedeli ödenmiş. Toplamda 6 milyon 300 bin TL ödenmiş. Borçlarını yatırmıyorlar, paraları çarçur ediyorlar. Gol kralı bir forvet mi alındı? İstenilen çok iyi oyuncular mı aldık? Bu paraları harcamak için play-off'u veya şampiyonluğu garantilemez gerekiyordu. Kulübe genel koordinatör diye Deva Partisi Van İl Başkanı Yardımcısı getirip görevlendirmişler.

Bu arkadaşımız futboldan anlamıyor, teknik heyetten anlamıyor, gidiş gelişten anlamıyor, ama ona da ayrı bir para veriliyor. Kulüpte istediği gibi ahkâm kesiyor. Futboldan anlamayan bir insan, kimseye evrak vermiyor. Halen ipotekteki malımla Vanspor'u yürütüyorsunuz. Kendinizin bıraktığı bir şey yok. Vanspor siyasi parti değil, ahkâm kessin. Ben onun emrinde olamam. Medeni Bingöl kardeşimizin durumu beni çok üzdü. Yıllarca Bodrumspor'a oynadı ve geçtiğimiz yıl çok istememize rağmen alamadık.

Medeni Bingöl Vanspor'a geldi ve antrenmanlara çıktı. Ama menajer Bülent Ortakaya, 2 tane futbolcusunu buraya getirdi. Bu oyuncularından biri Medeni'nin oynadığı mevkide oynuyor. Eğer Medeni ile anlaşılırsa, bu oyuncu oynayamayacak, bundan dolayı Medeni'ye kulp takmaya başladılar. Medeni'yi sakatsız diyerek, gönderdiler. Hata üstüne hata, yanlış üstüne yanlış yapıldı. Bunları elbette dile getirmek zorundayız. İstifa gerekçelerim bunlardır. Bundan dolayı yönetim kurulundan istifa ediyorum. İpotekli bir kulüpte, dikta bir kulüpte, tek kişilik yönetimin hâkim olduğu kulüpte yönetim kurulunda bulunmanız imkânsızdır" ifadelerini kullandı.

bölgegazetesi