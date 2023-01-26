Serik Belediyespor - Kocaelispor, maçı ne zaman saat kaçta? canlı yayın verilecek mi?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22. Hafta mücadelesinde Kocaelispor, deplasmanda Serik Belediyespor’a konuk oluyor.
Mehmet Salih Giyci - WanHaber
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22. Hafta mücadelesinde Kocaelispor, Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la karşılaşacak. Liderlik koltuğunu 1928 Bucaspor’dan devralan Kocaelispor da moraller yerinde. Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kocaelispor topladığı 45 puanla 21. Haftanın ardından liderlik koltuğunda oturuyor.
Kocaelispor, bu maçı alarak şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemezken Antalya’dan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Son 6 maçta sadece 1 defa mağlup olan Serik Belediyespor’da 21. Haftada alınan Ankara Demirspor, yenilgisi Play-OFF yolunda işleri karıştırdı. 31 puanla 9. Sırada yer alan Antalya ekibi kendi evinde Kocaelispor karşısında kazanarak kendini Play-OFF potasına atmak istiyor.
İki takım arasında oynanan 3 maçın 1’ini Kocaelispor 1’ini Serik Belediyespor kazanırken 1 maç ise berabere bitti.
STAT: İsmail Ogan Stadyumu
TARİH: 29.01.2023, 14:00
Serik Belediyespor Muhtemel 11’i
İbrahim Demir, Fırat Arıkan, Erdoğan Kaya, Mehmet Demirözü, Ergün Nazlı, Sebahattin Usta, Mehmet Kocabaş, Oğuzhan Doğan, Erdi Zengin, Harun Kavaklıdere, Üstün Bilgi
Kocaelispor Muhtemel 11’i
Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diego Özçakmak, Atila Turan, Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan, Kubilay Yavuz, Cem Ekinci, Okan Eken, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya
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