Serik belediyespor-Kastamonu 1966 , maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Serik Belediyespor, 20.hafta mücadelesinde Kastamonuspor 1966 ile Antalya’da karşı karşıya geliyor.
WanHaber - Mehmet Salih Giyci
TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Serik Belediyespor, 2.devreye Antalya’da galibiyetle başlamak istiyor.
Kocaelispor ve Bucaspor 1928’den sonra Kırmızı Grubun en fazla gol atan takım ünvanını elinde bulunduran Serik Belediyespor, 19 maçta topladığı 31 puanla 8.sırada yer alıyor.
Kastamonuspor 1966 kötü gidişata Serik Belediyespor karşısında dur demek istiyor. Son 2 haftada 6 puan kaybeden Kastamonuspor 1966 için tehlike çanları çalmaya başladı. Bu galibiyetle beraber ateş hattından uzaklaşmak isteyen Kastamonuspor 1966, 20 puanla küme düşme hattının 4 puan üstünde yer alıyor.
İki takım arasında oynanan 3 maçın 1’ini Serik Belediyespor kazanırken 2 maç ise beraber bitti.
STAT: İsmail Ogan Stadyumu
TARİH: 14.01.2023, 14:00
Serik Belediyespor Muhtemel 11’i
İbrahim Demir, Erbay Eker, Erdoğan Kaya, Mehmet Demirözü, Sergen Yatağan, Sebahattin Usta, Batuhan Kırdaroğlu, Mehmet Kocabaş Erdi Zengin, Üstün Bilgi, Muhammet Akpınar
Kastamonuspor 1966 Muhtemel 11’i
Eray Birniçan, Şaban Özel, Metincan Cici, Kemal Aydemir, Ramazan Işık, Berkan Turan, İsmail Bilgin, Ayhan Gürbüz, Mustafa Çaylı, Yasin Başaytaç, Abdulaziz Solmaz
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