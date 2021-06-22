Sergen Yalçın Beşiktaşla kaça anlaştı? Sergen Beşiktaş'tan yıllık ne kadar para alacak?
Beşiktaş, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik direktör Sergen Yalçın ile tekrardan anlaştığını duyurdu.
SERGEN YALÇIN'LA DEVAM
Emre Kocadağ'ın evinde yapılan görüşmede Beşiktaş taraftarının beklediği karar çıktı. Yapılan görüşmede siyah-beyazlı yönetimle Sergen Yalçın arasında anlaşma sağlandı.
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