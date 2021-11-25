Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak mı? Takımlarda hangi oyuncular var? Kanallarda hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?

20.45 Beşiktaş – Ajax Exxen

20.45 Inter-Shakhtar Donetsk Exxen ve CBC Sport

23.00 Manchester City - Paris Saint-Germain Exxen ve CBC Sport

23.00 Club Brugge – Leipzig Exxen

23.00 Liverpool- Porto Exxen

23.00 Atletico Madrid-Milan Exxen

23.00 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund Exxen

23.00 Sheriff - Real Madrid Exxen